Ночью украинские защитники уничтожили шесть "Шахедов"

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"В частности, ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской обл.

По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в сообщении.

Напомним

Оккупанты нанесли удары по Харьковской области с использованием трех "шахедов", дважды обстреливали магистральный аммиакопровод, также в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома.