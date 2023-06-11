Ночью украинские защитники уничтожили шесть "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В течение ночи, 11 июня силы противовоздушной обороны уничтожили шесть "Шахедов". Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, пишет УНН.
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"В частности, ночью 11 июня 2023 года атакованы прифронтовые зоны в Харьковской и Сумской обл.
По предварительным данным в зоне ответственности воздушного командования "Восток" противовоздушной обороной уничтожено шесть иранских ударных дронов", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты нанесли удары по Харьковской области с использованием трех "шахедов", дважды обстреливали магистральный аммиакопровод, также в результате обстрелов были повреждены частные жилые дома.