Вночі українські захисники знищили шість "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом ночі, 11 червня сили протиповітряної оборони знищили шість "Шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram, пише УНН.
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"Зокрема, уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській обл.
За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти завдали ударів по Харківській області з використанням трьох "шахедів", двічі обстрілювали магістральний аміакопровід, також внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні житлові будинки.