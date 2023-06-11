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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Вночі українські захисники знищили шість "Шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом ночі, 11 червня сили протиповітряної оборони знищили шість "Шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram, пише УНН.

Вночі українські захисники знищили шість "Шахедів"

Цитата

"Зокрема, уночі 11 червня 2023 року атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській обл.

За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупанти завдали ударів по Харківській області з використанням трьох "шахедів", двічі обстрілювали магістральний аміакопровід, також внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні житлові будинки.

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