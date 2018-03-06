Ночью в центре Львова занялся спортивный автомобиль

“Как именно произошло возгорание — неизвестно, но люди слышали и взрыв. С виду не взорвалось (корпус не является поврежден как от взрыва) первичной просто горело, короткое замыкание”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Дарницком районе Киева вчера на одном из паркингов сгорело два автомобиля и несколько автомобилей были повреждены.