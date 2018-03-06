Ночью в центре Львова занялся спортивный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В центре Львова, 5 марта, в 23:30, на ул.Туган-Барановского 9а, горел спортивный автомобиль Audi TT желтого цвета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы портала оперативных новостей Varta1 Игоря Зинкевича.
“Как именно произошло возгорание — неизвестно, но люди слышали и взрыв. С виду не взорвалось (корпус не является поврежден как от взрыва) первичной просто горело, короткое замыкание”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Дарницком районе Киева вчера на одном из паркингов сгорело два автомобиля и несколько автомобилей были повреждены.