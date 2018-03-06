Вночі у центрі Львова зайнявся спортивний автомобіль

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У центрі Львова, 5 березня, о 23:30, на вул.Туган-Барановського 9а, горів спортивний автомобіль Audi TT жовтого кольору. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку голови порталу оперативних новин Varta1 Ігоря Зінкевича.

“Як саме сталось займання — невідомо, але люди чули і вибух. З вигляду не зірвалося (корпус не є пошкоджений як від вибуху) первинної просто горіло, коротке замикання” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва вчора на одному з паркінгів згоріло два автомобіля та кілька автомобілів було пошкоджено.

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