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Ночью произошел пожар в одной из столичных больниц

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В ГСЧС заявили, что в ночь на вторник пожарные ликвидировали пожар в одной из больниц Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ночью произошел пожар в одной из столичных больниц

Спасатели сообщили, что 14 августа в 2:00 в оперативно-координационный центр ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Григория Сковороды.

“На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении аудитории возник пожар на площади 15 кв. м”, — отметили они. ГСЧС добавляет, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы и в 02:50 пожар был ликвидирован.

В службе указали, что к тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

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