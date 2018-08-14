Вночі сталася пожежа в одній з столичних лікарень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В ДСНС заявили, що в ніч на вівторок вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники повідомили, що 14 серпня о 2:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Григорія Сковороди.
“На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м”, — зазначили вони. ДСНС додає, що вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні і о 02:50 пожежа була ліквідована.
У службі вказали, що до гасіння пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 50 чоловік особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих немає.
Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.