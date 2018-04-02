Косметологическая клиника горела в Днепре

"2 апреля в 1:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на первом этаже 11-этажного дома по улице Дмитрия Скоробогатова Соборного района города Днепр", – передает пресс-служба.

Возгорание возникло в помещении кабинета лазерной терапии клиники современной косметологии.

"Огнем повреждена мебель и техника внутри кабинета на общей площади 9 м.кв. Пожар локализован в 01:30 и ликвидирован в 1:36", – передают спасатели.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. Сейчас причины возгорания устанавливаются.

Напомним, проищошел пожар в продовольственном супермаркете Varus в Запорожье.