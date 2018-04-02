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Косметологічна клініка горіла в Дніпрі

Косметологічна клініка горіла в Дніпрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пожежа сталася вночі у приміщенні косметологічної клініки. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"2 квітня о 01:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі 11-поверхового будинку по вулиці Дмитра Скоробогатова Соборного району міста Дніпро", – передає прес-служба.

Так, займання виникло у приміщенні кабінету лазерної терапії клініки сучасної косметології.

"Вогнем пошкоджено меблі та техніку всередині кабінету на загальній площі 9 м.кв. Пожежу локалізовано о 01:30 та ліквідовано о 01:36", – передають рятувальники.

Внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає. Наразі причини займання встановлюються.

Нагадаємо, сталася пожежа у продовольчому супермаркеті Varus у Запоріжжі.

Українські Національні Новини

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