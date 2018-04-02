Косметологічна клініка горіла в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Пожежа сталася вночі у приміщенні косметологічної клініки. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"2 квітня о 01:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на першому поверсі 11-поверхового будинку по вулиці Дмитра Скоробогатова Соборного району міста Дніпро", – передає прес-служба.
Так, займання виникло у приміщенні кабінету лазерної терапії клініки сучасної косметології.
"Вогнем пошкоджено меблі та техніку всередині кабінету на загальній площі 9 м.кв. Пожежу локалізовано о 01:30 та ліквідовано о 01:36", – передають рятувальники.
Внаслідок пожежі постраждалих та загиблих немає. Наразі причини займання встановлюються.
Нагадаємо, сталася пожежа у продовольчому супермаркеті Varus у Запоріжжі.