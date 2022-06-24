Ночью оккупанты дважды обстреляли Черниговскую область из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Ночью российские оккупанты дважды ударили из минометов по Сновской и Семеновской общинам Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГПСУ.
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"Черниговскую область ночью враг дважды обстрелял из минометов", – говорится в сообщении.
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Как отметили, после 3:00 враг открыл огонь со стороны российского села новые юрковичи по территории Сновской территориальной общины – зафиксировано 5 взрывов мин калибра 120 мм.
Приблизительно в 4:00 рашисты совершили два десятка выстрелов из российской деревни стратива. Вражеские мины разорвались на окраине приграничного села Семеновской территориальной громады.
Напомним
На границе у Черниговской области российские оккупанты держат до трех батальонно-тактических групп для демонстрации своего присутствия, а также сковывания действий украинских войск.