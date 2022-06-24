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Вночі окупанти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів

Вночі окупанти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів

Київ • УНН

 • 108469 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Вночі російські окупанти вдарили з мінометів по Сновській та Семенівській громадах Чернігівської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ДПСУ.

Цитата

"Чернігівщину вночі ворог двічі обстріляв з мінометів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, після 3:00 ворог відкрив вогонь з боку російського села нові юрковичі по території Сновської територіальної громади – зафіксовано 5 вибухів мін калібру 120 мм.

Приблизно о 4:00 рашисти здійснили два десятки пострілів із російського села стратива. Ворожі міни розірвалися на околиці прикордонного села Семенівської територіальної громади.

Нагадаємо

На кордоні біля Чернігівської області російські окупанти тримають до трьох батальйонно-тактичних груп для демонстрації своєї присутності, а також сковування дій українських військ.

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