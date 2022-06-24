Вночі окупанти двічі обстріляли Чернігівщину з мінометів

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"Чернігівщину вночі ворог двічі обстріляв з мінометів", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, після 3:00 ворог відкрив вогонь з боку російського села нові юрковичі по території Сновської територіальної громади – зафіксовано 5 вибухів мін калібру 120 мм.

Приблизно о 4:00 рашисти здійснили два десятки пострілів із російського села стратива. Ворожі міни розірвалися на околиці прикордонного села Семенівської територіальної громади.

Нагадаємо

На кордоні біля Чернігівської області російські окупанти тримають до трьох батальйонно-тактичних груп для демонстрації своєї присутності, а також сковування дій українських військ.