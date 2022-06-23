На кордоні біля Чернігівщини окупанти утримують до трьох БТГр – Генштаб ЗСУ

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“На Чернігівському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій наших військ, а також недопущення передислокації у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп. Систематично здійснює артилерійські обстріли підрозділів сил оборони”, – заявив Громов.

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Він зазначив, що для масштабного наступу на Півночі окупанти не мають достатню кількість сил. Проте армія рф систематично обстрілює українські сили оборони в Чернігівській та Сумській областях.



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Тим часом під приводом проведення навчань техніку на військових базах білорусі знімають зі зберігання.