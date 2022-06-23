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На кордоні біля Чернігівщини окупанти утримують до трьох БТГр – Генштаб ЗСУ

На кордоні біля Чернігівщини окупанти утримують до трьох БТГр – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 95156 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. На кордоні біля Чернігівської області російські окупанти утримують до трьох батальйонно-тактичних груп для демонстрації своєї присутності, а також сковування дій українських військ. Про це під час брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.

Цитата

“На Чернігівському напрямку з метою демонстрації присутності, сковування дій наших військ, а також недопущення передислокації у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворог утримує до трьох батальйонних тактичних груп. Систематично здійснює артилерійські обстріли підрозділів сил оборони”, – заявив Громов.

Деталі

Він зазначив, що для масштабного наступу на Півночі окупанти не мають достатню кількість сил. Проте армія рф систематично обстрілює українські сили оборони в Чернігівській та Сумській областях.

Доповнення

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