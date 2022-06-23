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На границе возле Черниговской области оккупанты удерживают до трех БТГр – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 95155 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. На границе возле Черниговской области оккупанты удерживают до трех батальонно-тактических групп для демонстрации своего присутствия, а также сковывания действий украинских войск. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Цитата

“На Черниговском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий наших войск, а также недопущения передислокации в приграничных районах Брянской и Курской областей враг удерживает до трех батальонных тактических групп. Систематически совершает артиллерийские обстрелы подразделений сил обороны”, – заявил Громов.

Детали

Он отметил, что для масштабного наступления на севере оккупанты не имеют достаточного количества сил. Однако армия рф систематически обстреливает украинские силы обороны в Черниговской и Сумской областях.

Дополнение

Тем временем под предлогом проведения учений технику на военных базах снимают с хранения.

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