Ночью на сайт электронноГО декларирования была совершена атака хакеров - НАПК

Отмечается, что 29 октября, было зафиксировано Ddos атаку на сетевое оборудование НАПК, повлекшее сбои в онлайн поддержке декларантов. Переписка с декларантами, техническая помощь, а также горячие линии были заблокированы.

"По состоянию на 2:07 (29 октября - ред.) силами технических подразделений НАПК удалось восстановить работу интернет канала", - сообщила Н.Корчак.

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Сейчас техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу.

Также глава НАПК напомнила, что до окончания срока подачи деклараций остается чуть меньше двух суток, а подать декларацию должностным лицам первого этапа декларирования нужно до 24:00 часов 30 октября 2016.