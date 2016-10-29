Ночью на сайт электронноГО декларирования была совершена атака хакеров - НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (Назка) ночью зафиксировало атаку хакеров Ddos на сетевое оборудование, что привело к сбоям работы сайта электронного декларирования, в даное время работа сайта восстановлена. Об этом сообщила председатель Назка Наталья Корчак в Facebook, передает УНН.
Отмечается, что 29 октября, было зафиксировано Ddos атаку на сетевое оборудование НАПК, повлекшее сбои в онлайн поддержке декларантов. Переписка с декларантами, техническая помощь, а также горячие линии были заблокированы.
"По состоянию на 2:07 (29 октября - ред.) силами технических подразделений НАПК удалось восстановить работу интернет канала", - сообщила Н.Корчак.
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Сейчас техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу.
Также глава НАПК напомнила, что до окончания срока подачи деклараций остается чуть меньше двух суток, а подать декларацию должностным лицам первого этапа декларирования нужно до 24:00 часов 30 октября 2016.