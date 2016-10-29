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Вночі на сайт е-декларування було здійснено атаку хакерів - НАЗК

Вночі на сайт е-декларування було здійснено атаку хакерів - НАЗК

Київ • УНН

 • 33385 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вночі зафіксувало атаку хакерів Ddos на мережеве обладнання, що призвело до збоїв роботи сайту електронного декларування, наразі робота сайту відновлена. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак у Facebook, передає УНН.

Зазначається, що 29 жовтня, було зафіксовано Ddos атаку на мережеве обладнання НАЗК, що спричинило збої в онлайн підтримці декларантів. Листування з декларантами, технічна допомога, а також гарячі лінії були заблоковані.

“Станом на 02:07 (29 жовтня — ред.) силами технічних підрозділів НАЗК вдалося відновити роботу інтернет- каналу,” — повідомила Н.Корчак.

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Наразі, технічна підтримка та гаряча лінія для декларантів теж відновлюють свою роботу.

Також голова НАЗК нагадала, що до завершення строку подачі декларацій лишається трохи менше двох діб, а подати декларацію посадовим особам першого етапу декларування потрібно до 24:00 годин 30 жовтня 2016 року.

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