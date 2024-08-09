Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов
Киев • УНН
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле 2024 года составил 16,5 млрд долл., что на 18,7% больше, чем в прошлом году. Импорт составил 39,1 млрд долл., экспорт - 22,6 млрд долл., с наибольшим импортом из Китая и экспортом в Польшу.
Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 16,5 млрд долл., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.
Детали
За 7 месяцев 2024 года товарооборот достиг 61,7 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 39,1 млрд долл., а экспортировали - на сумму 22,6 млрд долл. Налогооблагаемый импорт составил $32,9 млрд, или 84% от общих объемов.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
- Китай - $7,7 млрд,
- Польша - $4 млрд,
- Германия - $3,1 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу - на $2,4 млрд,
- Испанию - на $1,8 млрд,
- Китай - на $1,8 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт - $13,4 млрд;
- продукция химической промышленности - $6,9 млрд;
- топливно-энергетические - $5,1 млрд.
В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары - $14,1 млрд;
- металлы и изделия из них - $2,5 млрд;
- минеральные продукты - $2 млрд.
Мінекономіки заявило про експортний рекорд у металургії: про що йдеться6 августа 2024, 08:54 • 13495 просмотров