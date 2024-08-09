Внешняя торговля Украины ушла в минус на 16,5 миллиарда долларов

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 16,5 млрд долл., что на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы, передает УНН.

Детали

За 7 месяцев 2024 года товарооборот достиг 61,7 млрд долл. При этом в Украину импортировали товаров на сумму 39,1 млрд долл., а экспортировали - на сумму 22,6 млрд долл. Налогооблагаемый импорт составил $32,9 млрд, или 84% от общих объемов.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай - $7,7 млрд,

Польша - $4 млрд,

Германия - $3,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу - на $2,4 млрд,

Испанию - на $1,8 млрд,

Китай - на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2024 года товаров 65% составляли следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт - $13,4 млрд;

продукция химической промышленности - $6,9 млрд;

топливно-энергетические - $5,1 млрд.

В тройку самых экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары - $14,1 млрд;

металлы и изделия из них - $2,5 млрд;

минеральные продукты - $2 млрд.

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