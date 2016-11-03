В результате столкновения поездов в Пакистане погибли по меньшей мере 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Пакистане в результате столкновения двух поездов погибли по меньшей мере 17 человек, около 50 получили травмы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти, передает УНН.
"По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения после того как два поезда, перевозившие сотни пассажиров, столкнулись в южном портовом городе Пакистана Карачи утром в четверг", - говорится в сообщении.
Поезд "Zakria Express", прибывающий на станцию, превысил скорость и врезался в поезд "Fareed Express", который стоял на станции.
Спасатели с помощью металлорежущего оборудования и кранов пытаются высвободить пассажиров, которые остались запертыми в обломках поездов.