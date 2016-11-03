В результате столкновения поездов в Пакистане погибли по меньшей мере 17 человек

"По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения после того как два поезда, перевозившие сотни пассажиров, столкнулись в южном портовом городе Пакистана Карачи утром в четверг", - говорится в сообщении.

Поезд "Zakria Express", прибывающий на станцию, превысил скорость и врезался в поезд "Fareed Express", который стоял на станции.

Спасатели с помощью металлорежущего оборудования и кранов пытаются высвободить пассажиров, которые остались запертыми в обломках поездов.