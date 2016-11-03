Внаслідок зіткнення потягів у Пакистані загинули щонайменше 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Пакистані внаслідок зіткнення двох потягів загинули щонайменше 17 осіб, близько 50 отримали травми. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
“Щонайменше 17 людей загинуло і десятки отримали поранення після того як два поїзди, що перевозили сотні пасажирів, зіткнулися в південному портовому місті Пакистану Карачі вранці у четвер”, — йдеться у повідомленні.
Поїзд “Zakria Express”, що прибував на станцію, перевищив швидкість і врізався у поїзд “Fareed Express”, який уже стояв на станції.
Рятувальники за допомогою металорізального обладнання та кранів намагаються вивільнити пасажирів, які залишись замкнутими в уламках поїздів.