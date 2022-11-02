В результате полномасштабной войны в Украине погибли 43 медийщика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украину погибло 43 медийщика. Об этом в Telegram сообщил Национальный союз журналистов Украины, передает УНН.
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"С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 43 медийщиков", – говорится в сообщении.
Детали
По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших:
• восемь журналистов, которые выполняли профессиональные обязанности;
• 13 медийщиков – гражданских жертв;
• 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины.
Напомним
1 ноября стало известно об еще девяти гражданских, которых убили в Украине российские войска.