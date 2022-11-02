В результате полномасштабной войны в Украине погибли 43 медийщика

Цитата

"С начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 43 медийщиков", – говорится в сообщении.

Детали

По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших:

• восемь журналистов, которые выполняли профессиональные обязанности;

• 13 медийщиков – гражданских жертв;

• 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины.

Напомним

1 ноября стало известно об еще девяти гражданских, которых убили в Украине российские войска.