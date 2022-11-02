Окупанти вбили в Україні ще 9 цивільних - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок, 1 листопада, стало відомо про ще 9 загиблих внаслідок повномасштабної війни рф в Україні, ще 19 людей отримали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 01.11.2022 (станом на 09:00 02.11.2022): 9 – загинули, 19 – поранено", - повідомив Тимошенко в Telegram.
Деталі
За інформацією заступника керівника ОП, ситуація в Україні така:
-
- Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених;
-
- Запорізька область - 1 поранений;
-
- Сумська область - 1 поранений;
-
- Харківська область - 7 поранених (у т.ч. 2 дітей).
-
Доповнення
Внаслідок повномасштабного вторгнення рф поранено в Україні щонайменше 825 дітей, вбито – 430.