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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 5709 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 21741 перегляди

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Окупанти вбили в Україні ще 9 цивільних - ОП

Окупанти вбили в Україні ще 9 цивільних - ОП

Київ • УНН

 • 169760 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У вівторок, 1 листопада, стало відомо про ще 9 загиблих внаслідок повномасштабної війни рф в Україні, ще 19 людей отримали поранення. Такі дані обласних військових адміністрацій опублікував у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 01.11.2022 (станом на 09:00 02.11.2022): 9 – загинули, 19 – поранено", - повідомив Тимошенко в Telegram

Деталі

За інформацією заступника керівника ОП, ситуація в Україні така:

  • Донецька область - 9 загиблих (у т.ч. виявлено 5 вбитих раніше), 10 поранених;
  • Запорізька область - 1 поранений;
  • Сумська область - 1 поранений;
  • Харківська область - 7 поранених (у т.ч. 2 дітей).

Доповнення

Внаслідок повномасштабного вторгнення рф поранено в Україні щонайменше 825 дітей, вбито – 430.

Українські Національні Новини

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