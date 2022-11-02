Оккупанты убили в Украине еще 9 гражданских - ОП

Цитата



"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 01.11.2022 (по состоянию на 09:00 02.11.2022): 9 - погибли, 19 - ранены", - сообщил Тимошенко в Telegram.

Детали

По информации заместителя руководителя ОП, ситуация в Украине следующая:



Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых;



Запорожская область - 1 раненый;



Сумская область - 1 раненый;



Харьковская область - 7 раненых (в т.ч. 2 детей).



Дополнение

В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 825 детей, убили - 430.