Оккупанты убили в Украине еще 9 гражданских - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во вторник, 1 ноября, стало известно о еще 9 погибших в результате полномасштабной войны рф в Украине, еще 19 человек получили ранения. Такие данные областных военных администраций опубликовал в Telegram заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
"Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии рф за 01.11.2022 (по состоянию на 09:00 02.11.2022): 9 - погибли, 19 - ранены", - сообщил Тимошенко в Telegram.
Детали
По информации заместителя руководителя ОП, ситуация в Украине следующая:
-
- Донецкая область - 9 погибших (в т.ч. выявлено 5 убитых ранее), 10 раненых;
-
- Запорожская область - 1 раненый;
-
- Сумская область - 1 раненый;
-
- Харьковская область - 7 раненых (в т.ч. 2 детей).
-
Дополнение
В результате полномасштабного вторжения российские войска ранили в Украине по меньшей мере 825 детей, убили - 430.