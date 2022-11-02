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Армія рф поранила в Україні 825 дітей – Офіс Генпрокурора

Армія рф поранила в Україні 825 дітей – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 232337 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення російські війська поранили в Україні щонайменше 825 дітей, вбили – 430. Про це в Telegram повідомив Офіс Генпрокурора, інформує УНН.

Цитата

"Більше ніж 1255 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 2 листопада 2022 року офіційне число дітей–жертв за добу не змінилося – 430. Зросла кількість поранених – понад 825", – ідеться у повідомленні.

Деталі

1 листопада внаслідок ворожого обстрілу с. Петропавлівка Куп’янського району Харківської області було поранено двох дітей 3 та 6 років.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 420, Харківській – 262, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 70, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 58, Дніпропетровській – 31.

Як зазначили, ці цифри неостаточні, тому що триває робота зі встановлення постраждалих та загиблих у місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Додамо

Бомбардуваннями та обстрілами російські війська пошкодили в Україні 2719 заклади освіти, з них 332 зруйновано повністю.

Нагадаємо

У деокупованому Лимані Донецької області ексгумували тіла п'яти дітей, які загинули внаслідок російських обстрілів.

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