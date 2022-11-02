Армия рф ранила в Украине 825 детей – Офис Генпрокурора

Цитата
"Более 1255 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По состоянию на утро 2 ноября 2022 года официальное число детей–жертв за сутки не изменилось – 430. Возросло количество раненых – более 825", – говорится в сообщении.
Детали
1 ноября в результате вражеского обстрела с. Петропавловка Купянского района Харьковской области были ранены двое детей 3 и 6 лет.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 420, Харьковской – 262, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.
Как отметили, эти цифры неокончательные, так как продолжается работа по установлению пострадавших и погибших в местах ведения активных боевых действий, а также на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Добавим
Бомбардировками и обстрелами российские войска повредили в Украине 2719 учебных заведений, из них 332 разрушены полностью.
Напомним
В деоккупированном Лимане Донецкой области эксгумировали тела пяти детей, которые погибли в результате российских обстрелов.