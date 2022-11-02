Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 43 медійники
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну загинуло 43 медійники. Про це в Telegram повідомила Національна спілка журналістів України, передає УНН.
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"Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 43 медійників", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих:
• восьмеро журналістів, які виконували професійні обов’язки;
• 13 медійників – цивільних жертв;
• 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України.
Нагадаємо
1 листопада стало відомо про ще дев'ятьох цивільних, яких вбили в Україні російські війська.