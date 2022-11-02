Внаслідок повномасштабної війни в Україні загинуло 43 медійники

Цитата

"Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 43 медійників", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих:

• восьмеро журналістів, які виконували професійні обов’язки;

• 13 медійників – цивільних жертв;

• 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України.

Нагадаємо

1 листопада стало відомо про ще дев'ятьох цивільних, яких вбили в Україні російські війська.