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В результате вторжения рф в Украине погибли 4889 мирных жителей – ООН

В результате вторжения рф в Украине погибли 4889 мирных жителей – ООН

Киев • УНН

 • 62558 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Украине погибли 4889 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Цитата

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 г., когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до полуночи (по местному времени) 3 июля 2022 г. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 11 152 жертвы среди гражданского населения страны: 4889 погибших и 6263 раненых", – говорится в сообщении.

Детали

По данным ООН, среди погибших: 1862 мужчины, 1264 женщины, 137 девочек и 157 мальчиков, а также 41 ребенок и 1428 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Получили ранения: 1246 мужчин, 881 женщина, 138 девочек и 193 мальчика, а также 190 детей и 3615 взрослых, пол которых неизвестен.

Как отметили, большинство людей погибло от взрывного оружия с широкой зоной поражения – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.

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