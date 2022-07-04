Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 4889 мирних жителів – ООН

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"З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад російської федерації на Україну, до опівночі (за місцевим часом) 3 липня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 11 152 жертви серед цивільного населення країни: 4889 загиблих і 6263 поранених", – ідеться у повідомленні.

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За даними ООН, серед загиблих: 1862 чоловіки, 1264 жінки, 137 дівчаток та 157 хлопчиків, а також 41 дитина та 1428 дорослих, стать яких поки невідома.

Дістали поранення: 1246 чоловіків, 881 жінка, 138 дівчаток та 193 хлопчики, а також 190 дітей та 3615 дорослих, стать яких невідома.

Як зазначили, більшість людей загинули від вибухової зброї з широкою зоною ураження – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

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