В результате вторжения рф более 800 тысяч украинцев потеряли жилье

ukru
13:44 • 17324 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 23067 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34059 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 9945 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50452 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 55876 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 92996 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116309 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125367 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112838 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 43526 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 96607 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 30575 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 26389 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 28782 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 92996 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 96607 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241922 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271706 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 21598 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116309 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103959 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121685 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124088 просмотра
Актуальное
В результате вторжения рф более 800 тысяч украинцев потеряли жилье

В результате вторжения рф более 800 тысяч украинцев потеряли жилье

Киев • УНН

 • 110904 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Более 800 тысяч украинцев нуждаются в восстановлении или ремонте жилья из-за полномасштабного вторжения россии. Об этом сообщила глава политической партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, передает УНН со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".

Детали

Шуляк отметила, что у местных властей есть возможность решать, какое именно жилье восстанавливать в первую очередь. В то же время, законопроект о компенсации за разрушенное жилье предусматривает очередность для определенных категорий населения.

"Председатели общин самостоятельно решают очередность восстановления. Очевидно, действует принцип – что легче и быстрее отремонтировать, попадает в первую очередь. Дома, которые нужно капитально ремонтировать или возводить с нуля, это уже не первоочередно", – сказала Шуляк.

Она напомнила, что в парламенте в первом чтении уже принят законопроект о компенсациях за разрушенное и поврежденное имущество, он предусматривает очередность для определенных категорий людей.

"Это военные и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Мы считаем, что именно они должны первыми получать либо компенсацию, либо жилье, потому что они в нем больше нуждаются", – объяснила Шуляк.

По ее словам, государство почти два месяца собирает информацию от граждан о разрушенном и поврежденном жилье. Результат: более 15 млн квадратных метров разрушено, заявки подали более 220 тыс. человек, в общей сложности более 800 тыс. украинцев нуждаются в восстановлении или ремонте жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как зарегистрировать поврежденное вследствие агрессии рф имущество

"Нужны огромные средства, которых ни в государственном бюджете, ни в местных бюджетах нет, ведь все идет на нужды обороны. Наш законопроект предусматривает, что деньги на компенсации будут выделять из Фонда восстановления. Его будут наполнять разные источники, но основное – это международная помощь, на которую мы рассчитываем", – подытожила Шуляк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинские власти ускорят компенсации средств гражданам, в которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения рф в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксировать убытки по каждому помещению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы