В результате вторжения рф более 800 тысяч украинцев потеряли жилье

Детали

Шуляк отметила, что у местных властей есть возможность решать, какое именно жилье восстанавливать в первую очередь. В то же время, законопроект о компенсации за разрушенное жилье предусматривает очередность для определенных категорий населения.

"Председатели общин самостоятельно решают очередность восстановления. Очевидно, действует принцип – что легче и быстрее отремонтировать, попадает в первую очередь. Дома, которые нужно капитально ремонтировать или возводить с нуля, это уже не первоочередно", – сказала Шуляк.

Она напомнила, что в парламенте в первом чтении уже принят законопроект о компенсациях за разрушенное и поврежденное имущество, он предусматривает очередность для определенных категорий людей.

"Это военные и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью. Мы считаем, что именно они должны первыми получать либо компенсацию, либо жилье, потому что они в нем больше нуждаются", – объяснила Шуляк.

По ее словам, государство почти два месяца собирает информацию от граждан о разрушенном и поврежденном жилье. Результат: более 15 млн квадратных метров разрушено, заявки подали более 220 тыс. человек, в общей сложности более 800 тыс. украинцев нуждаются в восстановлении или ремонте жилья.

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"Нужны огромные средства, которых ни в государственном бюджете, ни в местных бюджетах нет, ведь все идет на нужды обороны. Наш законопроект предусматривает, что деньги на компенсации будут выделять из Фонда восстановления. Его будут наполнять разные источники, но основное – это международная помощь, на которую мы рассчитываем", – подытожила Шуляк.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинские власти ускорят компенсации средств гражданам, в которых разрушены дома в результате полномасштабного вторжения рф в Украину. Сейчас разрабатывается единый документ, где будут фиксировать убытки по каждому помещению.