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Внаслідок вторгнення рф понад 800 тисяч українців втратили житло

Внаслідок вторгнення рф понад 800 тисяч українців втратили житло

Київ • УНН

 • 110904 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Понад 800 тисяч українців потребують відновлення або ремонту житла через повномасштабне вторгнення росії. Про це повідомила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, передає УНН з посиланням на сайт партії "Слуга народу".

Деталі

Шуляк зазначила, що місцева влада має можливість вирішувати, яке саме житло відновлювати першочергово. Водночас законопроєкт про компенсацію за зруйноване житло передбачає черговість для певних категорій населення.

"Очільники громад самостійно вирішують черговість відновлення. Вочевидь діє принцип – що легше та скоріше відремонтувати, попадає у першу чергу. Будинки, які потрібно капітально ремонтувати або зводити з нуля, це вже не першочергово", – сказала Шуляк.

Вона нагадала, що у парламенті в першому читанні вже ухвалено законопроєкт про компенсації за зруйноване та пошкоджене майно, він передбачає черговість для певних категорій людей.

"Це військові та їхні родини, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю. Ми вважаємо, що саме вони мають першими отримувати або компенсацію, або житло, тому що вони його найбільше потребують", – пояснила Шуляк.

За її словами, держава майже два місяці збирає інформацію від громадян про зруйноване та пошкоджене житло. Результат: понад 15 млн квадратних метрів зруйновано, заявки подали більш ніж 220 тис. людей, загалом понад 800 тис. українців потребують відновлення або ремонту житла.

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"Потрібні величезні кошти, яких ні у державному бюджеті, ні в місцевих бюджетах немає, адже все йде на потреби оборони. Наш законопроєкт передбачає, що гроші на компенсації виділятимуть з Фонду відновлення. Його наповнятимуть різні джерела, але основне – це міжнародна допомога, на яку ми розраховуємо", – підсумувала Шуляк.

Доповнення

Раніше повідомляли, що українська влада пришвидшить компенсації коштів громадянам, в яких зруйновані будинки внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі розробляється єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по кожному помешканню.

Українські Національні Новини

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