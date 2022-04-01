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Рада зробила крок до компенсації українцям втраченого під час війни житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №7198, який передбачає державну компенсацію за втрачене чи пошкоджене нерухоме майно під час війни з росією. Про це повідомила голова партії "Слуга народу", нардеп Олена Шуляк додавши, що йдеться про квадратні метри житлової площі, а не гроші, передає УНН.

Рада зробила крок до компенсації українцям втраченого під час війни житла

Цитата

"Законопроєкт передбачає державну компенсацію за втрачене чи пошкоджене нерухоме майно під час війни з РФ. Йдеться про квадратні метри житлової площі, а не гроші. Так, у кожному населеному пункті окрема черга на компенсацію. Першочергове надання компенсації багатодітним сім’ям, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій. Комісія з розгляду питань для надання компенсації працюватиме у кожній громаді. Вона приймає заяви, організовує експертизу та надає висновок щодо компенсації", – сказала Шуляк.

Деталі

За її словами, на компенсацію матимуть право громадяни України (власники житла; інвестори в будівництво; члени кооперативів, які викупили житло; спадкоємці вищезазначених осіб). А також управителі багатоквартирних будинків для відновлення місць загального користування.

"Інформаційне повідомлення про пошкоджене майно можна подати в електронній формі через застосунок «Дія», або у паперовій через ЦНАПи/нотаріусів", - зазначила Шуляк.

Шуляк повідомила, що передбачаються два варіанти компенсацій за пошкоджене житло:
• не підлягає відновленню – фінансується нове будівництво;
• підлягає відновленню – власнику надаються кошти на відновлення або фінансуються будівельні роботи з відновлення.

"Нове житло має бути аналогічної житлової площі, але не більше 150 кв м; у тому ж населеному пункті або за бажанням іншому, але аналогічної категорії. Можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно. Можна обрати забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядниками фонду. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки. Гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла", – зауважила голова партії.

Доповнення

31 березня УНН повідомляв, що через застосунок "Дія" вже надійшло понад 20 тис. заяв від українців про пошкодження житла під час війни для його відбудови.

Мінцифра 30 березня повідомила, що у застосунку "Дія" дозволили подавати заявку про пошкоджене житло під час війни, розв'язаної рф проти України, для його відбудови.

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