Партизани "АТЕШ" провели агітаційну кампанію у Приморському краю рф: фотозвіт
Київ • УНН
Активісти руху "АТЕШ" провели агітаційну кампанію в місті Фокіно Приморського краю рф. Листівки із закликом приєднатися до руху розмістили в людних місцях міста.
Партизани "АТЕШ" провели у Приморському краю рф агітаційну роботу. Про це інформує рух спротиву "АТЕШ" у Telegram, передає УНН.
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Зазначається, що 09 січня, активісти "Громадянської Сили" попрацювали у місті Фокіно, Приморського краю.
"Листівки із закликом вступати в наш рух з'явилися у спальних районах, на адміністративних будинках та магазинах, де щодня проходить найбільша кількість людей", - пишуть партизани.
За словами представників "АТЕШ", перші результати вже є.
"Людей, яких дістала злочинна влада набагато більше, ніж будь-хто міг подумати і найголовніше, вони більше не хочуть мовчати!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію в навчальному центрі операторів БПЛА російської армії. Агент під прикриттям передав дані про розташування підрозділу, що призвело до ліквідації двох та поранення трьох окупантів.