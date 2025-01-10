Партизаны "АТЭШ" провели агитационную кампанию в Приморском крае рф: фотоотчет
Киев • УНН
Активисты движения "АТЕШ" провели агитационную кампанию в городе Фокино Приморского края рф. Листовки с призывом присоединиться к движению разместили в людных местах города.
Партизаны "АТЕШ" провели в Приморском крае рф агитационную работу. Об этом информирует движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 09 января, активисты "Гражданской Силы" поработали в городе Фокино, Приморского края.
"Листовки с призывом вступать в наше движение появились в спальных районах, на административных зданиях и магазинах, где ежедневно проходит наибольшее количество людей", - пишут партизаны.
По словам представителей "АТЕШ", первые результаты уже есть.
"Людей, которых достала преступная власть гораздо больше, чем кто-либо мог подумать и самое главное, они больше не хотят молчать!", - говорится в сообщении.
Напомним
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии в учебном центре операторов БПЛА российской армии. Агент под прикрытием передал данные о расположении подразделения, что привело к ликвидации двух и ранению трех оккупантов.