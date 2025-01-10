Партизаны "АТЭШ" провели агитационную кампанию в Приморском крае рф: фотоотчет

ukenru
Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 82097 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 112150 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Эксклюзив
Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста
 • 118637 просмотра

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Эксклюзив
Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация
 • 123078 просмотра

Новый глава ГНС должен изменить подходы в работе с бизнесом - Европейская Бизнес Ассоциация

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
 • 112241 просмотра

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Эксклюзив
Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп
 • 119626 просмотра

Изменения в процедуре увольнения главы АРМА давно необходимы, это подтверждают и выводы аудита - нардеп

Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
 • 190739 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
 • 143046 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 165978 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 184511 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Заявления вызвали аплодисменты в кремле: в МИД отреагировали на слова Навроцкого об Украине

Заявления вызвали аплодисменты в кремле: в МИД отреагировали на слова Навроцкого об Украине

 • 37106 просмотра
Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

Прорыв теплосети в Киеве: обвалилась часть фасадной стены дома

 • 59314 просмотра
Платные услуги в больницах: за что берут деньги и как это работает

Платные услуги в больницах: за что берут деньги и как это работает

 • 25926 просмотра
Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме

Зеленский и Мелони обсудили предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Риме

 • 20860 просмотра
Сводка с фронта: ВСУ отбили больше всего атак на Покровском, Кураховском и Курском направлениях

Сводка с фронта: ВСУ отбили больше всего атак на Покровском, Кураховском и Курском направлениях

 • 20915 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

 • 190739 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

 • 153977 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 158334 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 204041 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 206594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 104723 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 113214 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 112004 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

 • 110591 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 112882 просмотра
Актуальное
Партизаны "АТЭШ" провели агитационную кампанию в Приморском крае рф: фотоотчет

Партизаны "АТЭШ" провели агитационную кампанию в Приморском крае рф: фотоотчет

Киев  •  УНН

 • 8419 просмотра

Read in English

Активисты движения "АТЕШ" провели агитационную кампанию в городе Фокино Приморского края рф. Листовки с призывом присоединиться к движению разместили в людных местах города.

Партизаны "АТЕШ" провели в Приморском крае рф агитационную работу. Об этом информирует движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 09 января, активисты "Гражданской Силы" поработали в городе Фокино, Приморского края.

Image

"Листовки с призывом вступать в наше движение появились в спальных районах, на административных зданиях и магазинах, где ежедневно проходит наибольшее количество людей", - пишут партизаны.

Image

По словам представителей "АТЕШ", первые результаты уже есть. 

"Людей, которых достала преступная власть гораздо больше, чем кто-либо мог подумать и самое главное, они больше не хотят молчать!", - говорится в сообщении.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии в учебном центре операторов БПЛА российской армии. Агент под прикрытием передал данные о расположении подразделения, что привело к ликвидации двух и ранению трех оккупантов.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы