Партизаны "АТЭШ" провели агитационную кампанию в Приморском крае рф: фотоотчет

Партизаны "АТЕШ" провели в Приморском крае рф агитационную работу. Об этом информирует движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 09 января, активисты "Гражданской Силы" поработали в городе Фокино, Приморского края.

"Листовки с призывом вступать в наше движение появились в спальных районах, на административных зданиях и магазинах, где ежедневно проходит наибольшее количество людей", - пишут партизаны.

По словам представителей "АТЕШ", первые результаты уже есть.

"Людей, которых достала преступная власть гораздо больше, чем кто-либо мог подумать и самое главное, они больше не хотят молчать!", - говорится в сообщении.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии в учебном центре операторов БПЛА российской армии. Агент под прикрытием передал данные о расположении подразделения, что привело к ликвидации двух и ранению трех оккупантов.