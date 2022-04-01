Рада сделала шаг к компенсации украинцам потерянного во время войны жилья

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"Законопроект предусматривает государственную компенсацию за утраченное или поврежденное недвижимое имущество во время войны с РФ. Речь идет о квадратных метрах жилой площади, а не деньгах. Так, в каждом населенном пункте отдельная очередь на компенсацию. Первоочередное предоставление компенсации многодетным семьям, лицам с инвалидностью и участникам боевых действий. Комиссия по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации будет работать в каждой громаде. Она принимает заявления, организует экспертизу и дает заключение по компенсации", - сказала Шуляк.

Детали

По ее словам, на компенсацию имеют право граждане Украины (владельцы жилья; инвесторы в строительство; члены кооперативов, которые выкупили жилье; наследники вышеуказанных лиц). А также управители многоквартирных домов для восстановления мест общего пользования.

"Информационное сообщение о поврежденном имуществе можно подать в электронной форме через приложение "Дія", или в бумажной через ЦПАПы/нотариусов", - отметила Шуляк.

Шуляк сообщила, что предусматриваются два варианта компенсаций за поврежденное жилье:

* не подлежит восстановлению - финансируется новое строительство;

* подлежит восстановлению - собственнику предоставляются средства на восстановление или финансируются строительные работы по восстановлению.

"Новое жилье должно быть аналогичным жилой площади, но не более 150 кв м; в том же населенном пункте или по желанию другом, но аналогичной категории. Можно получить жилье более высокой стоимости, профинансировав разницу самостоятельно. Можно выбрать застройщика среди тех, кто подписал договор с распорядителями фонда. Компенсация на ремонт определяется по результатам оценки. Предельная сумма компенсации не может превышать стоимости строительства нового жилья", - отметила председатель партии.

Дополнение

31 марта УНН сообщал, что через приложение "Дія" уже поступило более 20 тыс. заявлений от украинцев о повреждении жилья во время войны для его восстановления.



Минцифра 30 марта сообщила, что в приложении "Дія" разрешили подавать заявку о поврежденном жилье во время войны, развязанной рф против Украины, для его восстановления.