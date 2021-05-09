В результате взрыва на известняковом карьере в Индии погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В индийском штате Андхра-Прадеш произошел взрыв на известняковом карьере погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
По данным местных СМИ, в момент взрыва в карьере находились не менее 40 рабочих. Один из них до сих пор остается под завалами. В результате взрыва погибли 10 человек, много пострадавших. Спасательная операция продолжается.
В полицию утверждают, что причиной трагедии стала взрывчатка, которая используется для подрыва горных пород.
Напомним
Приступы, сопровождаемые взрывом автомобиля и минометов возле школы в столице Афганистана Кабуле, в субботу, 8 мая, привели к гибели по меньшей мере 58 человек и ранения более 150.