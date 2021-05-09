Внаслідок вибуху на вапняковому кар'єрі в Індії загинули 10 людей

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, в момент вибуху в кар'єрі перебували щонайменше 40 робітників. Один з них дотепер залишається під завалами. Внаслідок вибуху загинуло 10 осіб, багато постраждалих. Рятувальна операція триває.

У поліцію стверджують, що причиною трагедії стала вибухівка, яка використовується для підриву гірських порід.

Нагадаємо

Напади, супроводжені вибухом автомобіля та мінометів біля школи в столиці Афганістану Кабулі, у суботу, 8 травня, призвели до загибелі щонайменше 58 людей та поранення понад 150.