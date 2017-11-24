В результате теракта в Египте погибли как минимум 85 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По меньшей мере 85 человек погибли, десятки получили ранения после того, как в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Нападение произошло во время пятничной молитвы в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш. Злоумышленники открыли стрельбу и привели в действие несколько взрывных устройств.
По сообщению очевидцев и источника в местных органах безопасности, нападение должно было нанести максимальный урон работникам сил безопасности, которые присутствовали на молитвах.
Как сообщал УНН, во Франции задержали 6 человек, которые готовили нападение на Рождественскую ярмарку в Реймсе.