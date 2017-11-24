В результате теракта в Египте погибли как минимум 85 человек

Нападение произошло во время пятничной молитвы в деревне Аль-Рауда рядом с городом Эль-Ариш. Злоумышленники открыли стрельбу и привели в действие несколько взрывных устройств.

По сообщению очевидцев и источника в местных органах безопасности, нападение должно было нанести максимальный урон работникам сил безопасности, которые присутствовали на молитвах.

Как сообщал УНН, во Франции задержали 6 человек, которые готовили нападение на Рождественскую ярмарку в Реймсе.