Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 85 осіб

Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв.

За повідомленням очевидців та джерела у місцевих органах безпеки, напад був покликаний завдати максимальної шкоди працівникам сил безпеки, які були присутні на молитвах.

Як повідомляв УНН, у Франції затримали 6 осіб, які готували напад на Різдвяну ярмарку в Реймсі.