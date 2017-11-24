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Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 85 осіб

Внаслідок теракту в Єгипті загинуло щонайменше 85 осіб

Київ • УНН

 • 14816 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше 85 людей загинуло, десятки отримали поранення після того, як в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.

Напад стався під час п'ятничної молитви в селі Аль-Рауда поруч з містом Ель-Аріш. Зловмисники відкрили стрілянину і привели в дію кілька вибухових пристроїв.

За повідомленням очевидців та джерела у місцевих органах безпеки, напад був покликаний завдати максимальної шкоди працівникам сил безпеки, які були присутні на молитвах.

Як повідомляв УНН, у Франції затримали 6 осіб, які готували напад на Різдвяну ярмарку в Реймсі.

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