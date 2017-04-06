В результате столкновений в центре Полтавы пострадали три человека - Ю.Сулаев

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25390 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100755 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116193 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174901 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128129 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123741 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116482 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В результате столкновений в центре Полтавы пострадали три человека - Ю.Сулаев

В результате столкновений в центре Полтавы пострадали три человека - Ю.Сулаев

Киев  •  УНН

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ПОЛТАВА-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время сегодняшних столкновений в центре Полтавы возле “газетной арки” три человека получили травмы и были госпитализированы, среди них и один сотрудник патрульной полиции. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает УНН-Центр .

“У арки, по улице Соборности, 37, около 19:00, собрались на митинг сначала до 50 человек, а потом количество митингующих возросло примерно до более 300 человек. Мероприятие началось мирно. Люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка. В результате столкновения пострадали три человека. Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно ударом деревянной палкой) и травмированы патрульного полицейского (удары в лицо, вероятно перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи”, — отметил Юрий Сулаев.

По его словам, с целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции. Они разделили конфликтующие стороны и продолжают нести службу на месте до сих пор. Со сторонами конфликта проводились переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан. На данный момент активного противостояния нет.

Чиновник отмечает, что полицией в целом задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас лица этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в центре Полтавы активисты вышли на акцию протеста к “газетной арки” .

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