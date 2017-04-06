В результате столкновений в центре Полтавы пострадали три человека - Ю.Сулаев

“У арки, по улице Соборности, 37, около 19:00, собрались на митинг сначала до 50 человек, а потом количество митингующих возросло примерно до более 300 человек. Мероприятие началось мирно. Люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка. В результате столкновения пострадали три человека. Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно ударом деревянной палкой) и травмированы патрульного полицейского (удары в лицо, вероятно перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы. Тяжесть причиненных телесных повреждений выясняют врачи”, — отметил Юрий Сулаев.

По его словам, с целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции. Они разделили конфликтующие стороны и продолжают нести службу на месте до сих пор. Со сторонами конфликта проводились переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан. На данный момент активного противостояния нет.

Чиновник отмечает, что полицией в целом задержано 8 наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас лица этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в центре Полтавы активисты вышли на акцию протеста к “газетной арки” .