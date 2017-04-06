Внаслідок сутичок в центрі Полтави постраждало троє осіб - Ю.Сулаєв

“Біля арки, по вулиці Соборності, 37, близько 19:00, зібралися на мітинг спочатку до 50 осіб, а потім кількість мітингувальників зросла приблизно до понад 300 осіб. Захід розпочався мирно. Люди стояли з плакатами та словесно виказували невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестуючими раптово виникла бійка. Внаслідок сутички постраждали троє осіб. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна — ушкодження голови (ймовірно ударом дерев’яною палицею) та травмовано патрульного поліцейського (удари в обличчя, ймовірно перелом носа). Всі троє доставлені каретами швидкої допомоги до місцевих лікарень. Тяжкість завданих тілесних ушкоджень з’ясовують лікарі”, — зазначив Юрій Сулаєв.

За його словами, з метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і продовжують нести службу на місці й дотепер. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров’ю оточуючих громадян. На даний момент активного протистояння немає.

Посадовець зазначає, що поліцією загалом затримано 8 найбільш активних осіб з обох сторін. Наразі особи цих людей встановлюються та встановлюються всі обставини правопорушення. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНН, у центрі Полтави активісти вийшли на акцію протесту до “газетної арки”.