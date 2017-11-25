В результате стрельбы в метро Лондона пострадали 15 человек

"Мы оказали помощь семи лицам на месте, а также доставили девять в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus, в полиции заявили, что это произошло из-за так называемый "инцидент".

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Местные СМИ сообщили, что "пассажиры с ужасом" оставляют метрополитен.

Напомним, станцию киевского метрополитена "Сырец" закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.