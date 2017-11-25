В результате стрельбы в метро Лондона пострадали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В результате инцидента на станции лондонского метро Oxford Circus пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает медицинская служба города, передает УНН.
"Мы оказали помощь семи лицам на месте, а также доставили девять в больницу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Лондоне эвакуирована станция метрополитена Oxford Circus, в полиции заявили, что это произошло из-за так называемый "инцидент".
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Местные СМИ сообщили, что "пассажиры с ужасом" оставляют метрополитен.
Напомним, станцию киевского метрополитена "Сырец" закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.