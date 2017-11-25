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Внаслідок стрілянини в метро Лондона постраждали 15 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В результаті інциденту на станції лондонського метро Oxford Circus постраждали не менше 15 осіб. Про це повідомляє медична служба міста, передає УНН.

"Ми надали допомогу семи особам на місці, а також доставили дев'ятьох до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні евакуйована станція метрополітену Oxford Circus, в поліції заявили, що це сталося через так званий "інцидент".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В приміщенні польського Reuters сталася стрілянина

Місцеві ЗМІ повідомили, що "пасажири з жахом" залишають метрополітен.

Нагадаємо, станцію київського метрополітену "Сирець" закрили через анонімне повідомлення про мінування.

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