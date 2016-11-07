В результате торнадо в Италии погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Два человека погибли в Италии в результате сильного торнадо, также много зданий были значительно повреждены, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В воскресенье 6 ноября два человека погибли в городе Ладисполи (регион Лацио) и в небольшом населенном пункте Чезано ди Рома в 30 километрах к северу от Рима из-за мощного торнадо.
Одной из жертв стал 47-летний гражданин Индии. Он умер от травмы головы, полученной от удара строительным мусором, поднятым с земли мощными порывами ветра. Также на 74-летнего итальянца упало дерево. Более десяти человек пострадали.
Кроме того, смерч нанес ущерб зданиям и автомобилям, с нескольких зданий сорвало крыши. Железнодорожное сообщение в Ладисполи было временно остановлено.
В государственном агентстве по защите гражданского населения сообщили о новых штормовых предупреждениях на 7 ноября. Людей просят оставаться дома.
Напомним, 3 ноября в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла.