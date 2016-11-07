Внаслідок смерчу в Італії загинуло двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Двоє людей загинули в Італії в результаті сильного торнадо, також багато будівель було значно пошкоджено, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У неділю 6 листопада двоє людей загинули в місті Ладисполі (регіон Лаціо) і в невеликому населеному пункті Чезано ді Рома в 30 кілометрах на північ від Риму через потужний торнадо.
Однією з жертв став 47-річний громадянин Індії. Він помер від травми голови, отриманої від удару будівельним сміттям, піднятим із землі потужними поривами вітру. Також на 74-річного італійця впало дерево. Більше десяти людей постраждали.
Крім того, смерч завдав шкоди будівлям і автомобілям, з декількох будівель зірвало дахи. Залізничне сполучення в Ладисполі було також тимчасово зупинено.
У державному агентстві із захисту цивільного населення повідомили про нові штормові попередження на 7 листопада. Людей просять залишатися вдома.
Нагадаємо, 3 листопада в центральній Італії стався землетрус магнітудою 4,8 бала.