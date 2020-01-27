В результате ракетного обстрела посольства США в Ираке есть один пострадавший

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 8656 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 20495 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 58993 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122842 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130234 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197991 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195690 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409992 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229291 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516627 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24714 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 15721 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 7948 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 13659 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10687 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160311 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147947 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235414 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409994 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 58999 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49722 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48150 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54854 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85245 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В результате ракетного обстрела посольства США в Ираке есть один пострадавший

Киев • УНН

 • 14728 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. По меньшей мере один человек получил ранения в результате ракетного обстрела американского посольства в иракской столице. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти. Гражданином какой страны пока не известно, передает УНН.

В результате ракетного обстрела посольства США в Ираке есть один пострадавший

Как отмечает АFP, за последние месяцы американское посольство в Багдаде неоднократно подвергалось различного рода нападениям, однако впервые во время обстрела ракеты упали непосредственно на территории дипломатической миссии. Обстрел, произошедшего в воскресенье — второй за прошедшую неделю. 20 января три ракеты упали неподалеку от посольства.

В воскресенье вечером пять ракет были выпущены по “зеленой зоне” Багдада — хорошо укрепленном районе в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой. Там в момент обстрела, по данным АFP, шел ужин.

После происшествия исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди приказал силам безопасности страны предпринять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Он назвал нападение “безответственным актом, совершенным отдельными индивидами”, подчеркнув, что эта атака “может привести к серьезным последствиям”. И.о. премьера также заявил, что распорядился “провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд”. Посол США в Багдаде Мэтью Теллер в воскресенье выступил с резким осуждением ракетных обстрелов.

Напомним, в Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14