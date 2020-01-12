В Іраку невідомі обстріляли американську базу ВПС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. В Іраку невідомі обстріляли розташовану на північ від Багдада авіабазу Балад, яку використовують американські військові. Як повідомляє агентство Reuters, всього по об’єктах на території аеродрому було випущено вісім реактивних снарядів, передає УНН.
У повідомленні іракських військових вказується, що в результаті обстрілу ніхто не загинув. Поранення отримали чотири людини, в тому числі двоє офіцерів. Повідомлень про постраждалих з числа американських військовослужбовців не надходило.
Поки немає інформації, хто несе відповідальність за те, що трапилося.
4 січня база “Балад” вже зазнавала ракетного обстрілу. В цей же день снаряди розірвалися в так званій “зеленій зоні” — ретельно охороняється районі Багдада, в якому знаходиться американське посольство.
Як писав УНН, Держдеп заявив про відсутність планів обговорювати з Іраком виведення військ США.