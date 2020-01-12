В Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Ираке неизвестные обстреляли расположенную к северу от Багдада авиабазу Балад, которую используют американские военные. Как сообщает агентство Reuters, всего по объектам на территории аэродрома было выпущено восемь реактивных снарядов, передает УНН.
В сообщении иракских военных указывается, что в результате обстрела никто не погиб. Ранения получили четыре человека, в том числе двое офицеров. Сообщений о пострадавших из числа американских военнослужащих не поступало.
Пока нет информации, кто несет ответственность за случившееся.
4 января база “Балад” уже подвергалась ракетному обстрелу. В этот же день снаряды разорвались в так называемой “зеленой зоне” — тщательно охраняемом районе Багдада, в котором находится американское посольство.
Как писал УНН, Госдеп заявил об отсутствии планов обсуждать с Ираком вывода войск США.