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Внаслідок ракетного обстрілу посольства США в Іраку є один постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше одна людина отримала поранення в результаті ракетного обстрілу американського посольства в іракській столиці. Про це в понеділок повідомило Agence France-Presse (АFP) з посиланням на місцеву владу. Громадянином якої країни поки не відомо, передає УНН.

Внаслідок ракетного обстрілу посольства США в Іраку є один постраждалий

Як зазначає АFP, за останні місяці американське посольство в Багдаді неодноразово піддавалося різного роду нападам, однак вперше під час обстрілу ракети впали безпосередньо на території дипломатичної місії. Обстріл, що стався в неділю — другий за минулий тиждень. 20 січня три ракети впали неподалік від посольства.

У неділю ввечері п’ять ракет було випущено по “зеленій зоні” Багдада — добре укріпленому районі в центрі міста, де розташовані державні установи та іноземні диппредставництва. Три ракети впали безпосередньо на території американського комплексу, одна з них потрапила в будівлю їдальні. Там в момент обстрілу, за даними АFP, йшла вечеря.

Після події виконуючий обов’язки прем’єра Іраку Адель Абдель Махді наказав силам безпеки країни вжити всіх заходів для запобігання повторення атак на посольство США в Багдаді. Він назвав напад “безвідповідальним актом, здійсненим окремими індивідами”, підкресливши, що ця атака “може привести до серйозних наслідків”. В.о. прем’єра також заявив, що розпорядився “провести розслідування, знайти причетних до атаки і віддати їх під суд”. Посол США в Багдаді Метью Теллер в неділю також виступив з різким засудженням ракетного обстрілу.

Нагадаємо, в Іраку невідомі обстріляли американську базу ВПС.

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