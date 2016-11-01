В результате пожара в Киевской области погиб человек

Вчера, 31 октября, в 20:26 к спасателям Иванкивского района поступило сообщение о пожаре жилого дома в селе Феневичи по ул. Симоненко.

Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1935 года рождения. В результате пожара огнем уничтожена крыша и перекрытия дома на площади 24 кв.м.

Предполагаемая причина пожара - неисправность печного отопления.