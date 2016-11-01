Внаслідок пожежі на Київщині загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Чоловік загинув внаслідок пожежі в житловому будинку на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Київській області.
Вчора, 31 жовтня, о 20:26 до рятувальників Іванківського району надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Феневичі по вул. Симоненка.
Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка 1935 року народження. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах та перекриття будинку на площі 24 кв.м.
Ймовірна причина виникнення пожежі несправність пічного опалення.