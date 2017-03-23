В результате отравления в детском саду во Львовской области в больницах остаются 7 детей

"По состоянию на 23 марта на лечении в медицинских учреждениях находятся 7 детей, из 9-ти госпитализированных (22 марта 2 ребенка в удовлетворительном состоянии выписаны из больницы), которые питались в ДОУ " Сказочный мир " (с.Зимна Вода, ул.Крипьякевича, Пустомытовский район) и поступили 17 марта 2017 года в лечебные учреждения с диагнозом ротавирусная инфекция в состоянии средней степени тяжести, а именно: КЗ ЛОР "Львовская областная клиническая инфекционная больница" - 6 детей; Пустомытовская центральная районная больница (инфекционное отделение) - 1 ребенок ", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления девяти воспитанников детсада во Львовской области .

Напомним, 20 марта, в 9:55 ч до Львовского областного центра ЭМП МК поступило сообщение, что в лечебные учреждения городов Львова и Пустомит в детские инфекционные отделения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция в состоянии средней степени тяжести поступило восемь детей , впоследствии был госпитализирован еще один ребенок.

Также напомним, в Госпродпотребслужби констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинских .

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях .