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Внаслідок отруєння в дитсадку на Львівщині у лікарнях залишаються 7 дітей

Внаслідок отруєння в дитсадку на Львівщині у лікарнях залишаються 7 дітей

Київ • УНН

 • 8976 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Станом на 23 березня в лікарнях досі перебувають 7 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

“Станом на 23 березня на лікуванні в медичних закладах перебувають 7 дітей, із 9-ти госпіталізованих (22 березня 2 дитини у задовільному стані виписані з лікарні), які харчувалися в ДНЗ „Казковий світ“ (с.Зимна Вода, вул.Крип’якевича, Пустомитівський район) та поступили 17 березня 2017 року до лікувальних закладів з діагнозом ротавірусна інфекція в стані середнього ступеня важкості, а саме: КЗ ЛОР „Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня“ — 6 дітей; Пустомитівська центральна районна лікарня (інфекційне відділення) — 1 дитина”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дев’яти вихованців дитсадка, що на Львівщині.

Нагадаємо, 20 березня, о 9:55 год до Львівського обласного центру ЕМД МК поступило повідомлення що в лікувальні заклади міст Львова та Пустомит в дитячі інфекційні відділення з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція в стані середнього ступеня важкості поступило восьмеро дітей, згодом було госпіталізовано ще одну дитину.

Також нагадаємо, у Держпродспоживслужбі констатували збільшення випадків харчових отруєнь серед українців.

За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

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