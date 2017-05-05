В результате обстрела окраин Красногоровки гражданский получил ранение - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Враг обстрелял окрестности Красногоровки, ранено гражданское лицо. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Во время обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Красногоровка, под огонь противника попали окраины населенного пункта. В результате обстрела ранено гражданское лицо, которое получило минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение", - говорится в сообщении.
В штабе АТО уточнили, что состояние здоровья раненого человека удовлетворительное, ей оказали медицинскую помощь в Марьинской центральной районной больнице.
"По предварительной информации, на данном направлении противник применял минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров", - добавили в ведомстве.
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